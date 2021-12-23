В Перми определили стоимость льготных проездных для школьников и пенсионеров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10 января одна поездка на автобусе или трамвае в Перми будет стоить 33 рубля. Причем, без разницы – платите ли вы наличными или безналом. Отменят и бесплатные пересадки – пересесть на другой маршрут можно будет только за 17 рублей и то лишь, если вы расплатитесь с помощью транспортной карты, а не банковской или наличкой.

Все это вызвано тем, что власти всевозможным образом пытаются простимулировать пермяков покупать проездные, особенно безлимитные. Безлимитный проездной на месяц обойдется в 1683 рубля, на 15 дней - 891 рубль. При этом можно совершать сколько угодно поездок и пересадок.

«КП» уже писала о том, что с нового года будет введен бесплатный проезд для учеников с 1 по 4 класс. А недавно в городской администрации сообщили о том, что установлена стоимость льготных проездных для школьников с 5 по 11 класс, студентов, пенсионеров и членов малоимущих многодетных семей.

30 поездок в течение 3 месяцев – 693 руб.;

безлимит на 15 дней – 693 руб.;

безлимит на месяц – 990 руб.