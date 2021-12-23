В Перми задержали отца-тирана, который систематически избивал сына

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Фото: архив "КП"

21 декабря на телефон доверия СУ СКР по Пермскому краю раздался звонок. В трубке плакала пермячка, которая рассказала, что ее пьяный муж в очередной раз избил их 15-летнего сына.

- По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Выяснилось, что пермяк систематически наносил побои сыну с марта 2021 года. Все происходило в квартире, где жила семья.

Последнее рукоприкладство отца-деспота произошло 20 декабря. Пьяный папаша так избил сына-подростка, что того с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас подозреваемый в истязаниях задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В следственном управлении напомнили пермякам, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками, по которым можно, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении или сообщить важную для следственных органов информацию.

КУДА ЗВОНИТЬ:

Телефон дежурного: 8 (342) 249-54-55;

Телефон доверия: 8 (342) 249-54-64;

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона.