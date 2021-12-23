Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 4:01

В Перми задержали отца-тирана, который систематически избивал сына

На жестокое воспитание пожаловалась следователям мама мальчика
Алена ОВЧИННИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Фото: архив "КП"

21 декабря на телефон доверия СУ СКР по Пермскому краю раздался звонок. В трубке плакала пермячка, которая рассказала, что ее пьяный муж в очередной раз избил их 15-летнего сына.

- По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Выяснилось, что пермяк систематически наносил побои сыну с марта 2021 года. Все происходило в квартире, где жила семья.

Последнее рукоприкладство отца-деспота произошло 20 декабря. Пьяный папаша так избил сына-подростка, что того с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас подозреваемый в истязаниях задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В следственном управлении напомнили пермякам, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками, по которым можно, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении или сообщить важную для следственных органов информацию.

КУДА ЗВОНИТЬ:

Телефон дежурного: 8 (342) 249-54-55;

Телефон доверия: 8 (342) 249-54-64;

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона.