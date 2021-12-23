Балерины в форме бампера: компания в Пермском крае выпустила необычный корпоративный календарь

Страничка календаря за апрель. Фото: expedition-pricep.ru

Краснокамский РМЗ выпустил календарь прицепов «Экспедиция» на 2022 год. Впервые за шесть последних лет на страницах мужского календаря изображены не модели, а пермские балерины стиля «контемпорари» (современной хореографии).

- Они «оживляют» детали прицепов — так календарь соединяет два самых знаменитых бренда Пермского края: промышленность и балет, - говорят в компании. – И если подключить воображение, то в положении тел балерин можно увидеть А-образное дышло, задний бампер, подрамник, кронштейны и другие составные части автоприцепов «Экспедиция».

Кроме концептуальных фотографий в календаре много информации о самих крепких прицепах. При наведении смартфона на QR-код под фото откроется сайт с подробным описанием детали: как и из чего ее производят, какова толщина металла и тип защитного покрытия.

- Промышленный потенциал Пермского края и балетное искусство, казалось бы, вещи несовместимые, непересекающиеся, но обе они прославляют наш регион на весь мир, - объясняет директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. - Идея получила реализацию благодаря гибкости и силе пермских балерин: они своими телами смогли выразить то, чем отличаются наши прицепы. Обладатели календаря-2022 будут не просто наслаждаться картинками, но еще и тренировать образное мышление.