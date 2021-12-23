Дворец спорта «Молот» перешел в краевую собственность

Дворец спорта «Молот» вмещает от 5 до 7 тысяч зрителей и является самым крупным крытым спортивным объектом в Пермском крае. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Краевые власти сообщили, что крупнейший спортивный комплекс Прикамья – УДС «Молот» перешел в краевую собственность. Покупателем в ходе открытых торгов у ПАО «Мотовилихинские заводы» стала компания со 100%-ым участием региона АО «Корпорация развития Пермского края».

- УДС «Молот» с ноября 2017 года находился в аренде у «Центра спортивной подготовки Пермского края», - напомнили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Все это время имущество дворца спорта содержалось в надлежащем состоянии, проводились текущие ремонты.

Сейчас УДС «Молот» - это основная площадка для проведения домашних матчей БК «Парма-Париматч» и ХК «Молот», дворец соответствует требованиям обеих лиг. В планах - проведение здесь массовых спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней.

СПРАВКА «КП»

Дворец спорта «Молот» вмещает от 5 до 7 тысяч зрителей и является самым крупным крытым спортивным объектом в Пермском крае. Здесь проводят тренировочные процессы краевые и муниципальные учреждения. Кроме того, спорткомплекс используется в качестве концертной площадки.