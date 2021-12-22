В Пермском крае руководители управляющей компании шесть лет присваивали деньги жильцов

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По 10 лет колонии на каждого получили директор и главный бухгалтер одной из пермских управляющих компаний. Как выяснилось, шесть лет они присваивали деньги, которые жители домов в Закамске и Краснокамске перечисляли за коммунальные услуги.

Им удалось присвоить немалые суммы, прежде чем их поймали за руку.

О подробностях этого дела рассказали в краевой прокуратуре.

Кировский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и главного бухгалтера УК «Аварийно-ремонтная служба», - сообщили в надзорном ведомстве. - С 2013 года по 2019 год они похитили более 4 миллионов рублей денежных средств жителей Закамска, которые они платили за поставку коммунальных услуг.

Топ-менеджеры этой управляющей компании уже сидят в колонии – их посадили в 2019 году за то, что подобным образом они похитили 15 миллионов рублей у жителей Краснокамска.