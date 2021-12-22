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Происшествия22 декабря 2021 14:15

В Прикамье под Осой произошло смертельное ДТП

Лоб в лоб столкнулись автомобили «Рено» и «Лада»
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Скриншот видео.

Скриншот видео.

Трагедия случилась сегодня, 22 декабря, на юге Пермского края. В результате лобового столкновения легковых автомобилей на трассе Кукуштан –Чайковский, которое произошло на участке между Кукуштианом и Осой, погибла 58-летняя женщина.

В соцсети, на странице ВКонтакте группы «ЧП и ДТП/ чрезвычайное происшествие/ ПЕРМЬ», опубликовали видеозапись последствий этого ДТП. На кадрах видно, что обломки автомашин разбросаны по всей дороге.

Как объяснили в полиции, автомобиль «Рено», которым управлял 35-летний водитель, занесло на встречную полосу и он столкнулся с автомобилем «Лада». В довершение на отечественную легковушку наскочил ехавший позади нее. 58-летняя пассажирка «Лады» в результате ДТП скончалась на месте. Водителей «Рено» и «Лады» доставили в больницу. По факту автоаварии проводится проверка.