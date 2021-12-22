«Свеза» сделала новый шаг навстречу качественной диагностике продукции

Фото: «Свеза»

На комбинате «Свеза» в Уральском завершены преобразования в испытательных лабораториях. За два года здесь проведены реконструкции лабораторий химического анализа и физико-механических испытаний. Во всех помещениях проведены ремонты, установлено новое современное оборудование. Для эффективности и оптимизации работы сотрудников лаборатории физико-механических испытаний ДСП и фанерной продукции были объединены.

Преобразования начались еще в 2019 году. Тогда в лаборатории химического анализа был сделан качественный ремонт с установкой приточно-вытяжной вентиляции. А после здесь появилась новая перфораторная и новая лабораторная мебель.

Следом изменения затронули и лабораторию физико-механических испытаний. Для выстраивания слаженных коммуникаций помещение расширили и объединили в нем две лаборатории, ДСП и фанерной продукции. Также здесь оборудовали новое помещение для распиловки образцов продукции, сделали качественный ремонт, обновили лабораторную мебель, провели реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции.

Общая стоимость проектов составила 1,5 млн рублей. Изменения позволили создать комфортные условия труда для сотрудников, а также обеспечить оперативный контакт с производственными подразделениями. Лаборанты уже прошли обучение смежным профессиям и могут легко заменить друг друга. Оптимизация пространства позволит оперативно решать все вопросы, связанные с испытаниями, для обеспечения высокого качества продуктов.