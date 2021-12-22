УЗПМ отметили за развитие и поддержку спорта

Во Дворце культуры имени Солдатова прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Спортивная элита Прикамья».

В 25-й раз жители региона выбирали лучших спортсменов, тренеров, ветеранов спорта , представителей муниципальных образований и бизнеса, лидеров спортивной общественности, чьими достижениями и вкладом в развитие спорта гордится край.

В этом году впервые голосование за звание «лучший» проходило в онлайн режиме – на официальной странице Министерства спорта «ВКонтакте». Всего было подано 80 заявок по 14 номинациям.

Уральский завод противогололедных материалов был награжден за развитие и поддержку спорта Прикамья. Грамоту генеральному директору завода Дмитрию Пылёву вручила министр спорта и физической культуры Пермского края Татьяна Чеснокова, отметив серьезную работу предприятия в популяризации и поддержке нового олимпийского вида спорта – баскетбола 3х3.

В этом году при поддержке УЗПМ в Перми был впервые проведен международный турнир «Perm BIONORD International», где встретились лучшие баскетбольные команды со всего мира, включая действующих олимпийских чемпионов. Предприятие также является официальным партнером ФК «Амкар» и поддерживает детскую хоккейную команду «Красная Звезда».

«Этот спортивный сезон для Прикамья выдался насыщенным, - отмечает генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. – В этом году Пермская площадка не раз демонстрировала, что может принимать на самом высоком уровне российские и международные соревнования. Турнир «Perm BIONORD International» тому подтверждение. Мы рассматриваем развитие нового олимпийского вида спорта – баскетбола 3x3 - как приоритетную программу в социальной политике предприятия, однако продолжаем поддерживать и другие спортивные инициативы и клубы Прикамья».