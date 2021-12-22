Жители Прикамья могут успеть принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»

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Клиенты компании «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском получили платежный документ, по которому они смогут осуществить рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду за декабрь. Это позволит принять участие в акции «В Новый год без долгов!»*, участвовать в розыгрыше приятных подарков и получить списание пени.

Для того, чтобы стать участником акции необходимо соблюсти несколько простых условий:

— оплатить квитанцию за тепло и горячую воду за ноябрь (она была доставлена клиентам в начале декабря);

— внести рекомендуемый платеж за декабрь до 31.12.2021г.

— убедиться в отсутствии задолженности за тепло и горячую воду.

В феврале 2022 года путем случайного выбора состоится определение победителей акции среди клиентов, выполнивших все условия акции. Среди участников будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Дополнительно тем, кто выполнит условия акции, будут списаны пени.

Акция* проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском. Одно из обязательных условий участия – оплата теплоэнергии и горячего водоснабжения по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Денежные средства, внесенные в рамках рекомендуемого платежа, будут учтены на лицевых счетах клиентов в качестве оплаты начислений за тепло и горячую воду за декабрь 2021 г. Квитанция за декабрь выйдет в январе 2022 г.

«В минувшем году в акции «В Новый год без долгов!» приняло участие более 100 тыс. жителей Пермского края. Это добросовестные плательщики, благодаря которым системы теплоснабжения крупнейших городов региона успешно развиваются. Мы надеемся, что в этом году число ответственных людей, заботящихся о своем будущем, значительно вырастет», — отмечает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.