В 2021 году пермяки предпочитали общаться в Telegram

Фото: МегаФон

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Пермском крае. За год объем мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в 4,3 раза, тогда как в целом по стране – в 2 раза. Такие данные получили специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Кировской областях, Удмуртии и Чувашской Республике. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67 процентов.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах в нашем регионе вырос в 2,2 раза, по стране – на 87 процентов. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

В 2021 году на Telegram в Пермском крае приходится 63 процентов трафика. Эксперты объясняют популярность мессенджера тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

Доля WhatsApp составила 20 процентов, хотя еще годом ранее была выше на треть. Тройку популярных мессенджеров пермяков замыкает Viber, на него приходится лишь 17 процентов.

Интересно, что в целом по России лидером по объему интернет-трафика остается WhatsApp, его доля за год сократилась почти на четверть.