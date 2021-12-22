В Перми осудили группу производителей поддельного масла

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми осудили группировку, которая изготавливала поддельное машинное масло прямо в центре города. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, пятеро фигурантов уголовного дела полтора года разливали в бутылки фальсификат известного бренда. Свой «продукт» злоумышленники сбывали на территории Прикамья и регионов РФ.

В процессе обысков полиция обнаружила 6490 литровых канистр, 18115 канистр объемом 100 мл. Их общая масса - почти 12 тонн. Ущерб правообладателю составил 6,9 млн руб.

Предполагаемого организатора группы приговорили к году и 11 месяцам исправительных работ с удержанием 20% зарплаты. Четверых участников приговорены к шести месяцам принудительных работ с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.