В Перми в «красивую дату» в брак вступили 77 пар

. Фото: Анна Маркова

В краевой столице в «красивую дату» - 21.12.21 в брак вступили 77 пар. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Количество желающих вступить в брак в этот день оказалось сопоставимым с числом регистраций в обычную пятницу. Так, в Свердловском отделе управления ЗАГС администрации Перми зарегистрировали 20 браков, в Индустриальном – 10, Дзержинском – 8, в Ленинском – 9, в Орджоникидзевском – 7, в Мотовилихинском – 16, в Кировском – 7.

Отмечаем, что с 2019 года заявление на вступление в брак можно подавать за 12 месяцев и планировать регистрацию в «красивые» даты стало гораздо проще.