В Перми эвакуировали школу в Индустриальном районе

Фото: chp_59/Instagram

Недавно по Перми прокатилась очередная волна анонимных сообщений о минировании учебных заведений. В начале недели эвакуировали студентов и персонал политеха, а вчера - учеников школ №2 и №12. Сегодня, 22 декабря, в социальных сетях появилось видео эвакуации школы №3 в Индустриальном районе. Однако в Министерстве территориальной безопасности Пермского края успокоили пермяков.

- Это учебная эвакуация. Тревожных сообщений в 112 не поступало, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми из-за угрозы минирования эвакуировали две школы

В учебных заведениях работают оперативные службы (Подробнее..)