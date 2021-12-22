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Происшествия22 декабря 2021 7:14

В Перми эвакуировали школу в Индустриальном районе

В Минтербезе успокоили пермяков
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: chp_59/Instagram

Фото: chp_59/Instagram

Недавно по Перми прокатилась очередная волна анонимных сообщений о минировании учебных заведений. В начале недели эвакуировали студентов и персонал политеха, а вчера - учеников школ №2 и №12. Сегодня, 22 декабря, в социальных сетях появилось видео эвакуации школы №3 в Индустриальном районе. Однако в Министерстве территориальной безопасности Пермского края успокоили пермяков.

- Это учебная эвакуация. Тревожных сообщений в 112 не поступало, - сообщили в ведомстве.

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