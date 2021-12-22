Потенциальный застройщик пермского аквапарка рассчитывает посещаемость объекта

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ООО «Восток-Сервис», заинтересованное в строительстве пермского аквапарка, рассчитывает финансирование и будущую посещаемость объекта. Об этом сообщает издание Business Class.

Как рассказал глава краевого Минэка Эдуард Соснин, у компании уже есть понимание объема финансирования. Но сейчас параметры согласовываются с кредитными организациями, эта сумма на данный момент не раскрывается. Помимо этого, сейчас компания анализирует показатель годовой посещаемости аквапарка.

«Проект дорогой и сложный с точки зрения инфраструктуры и размещения. В регионе нет подобных объектов, поэтому нет и статистики. Поэтому проект прорабатывается тщательно, может, и не так быстро, как хотелось бы, но считаю важным просчитать все детали «на берегу», – отметил Эдуард Соснин.

Аквапарк в Перми планируют построить в Закамске по улице Калинина, 84.