«Молот» дома проиграл питерскому «СКА-Нева»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» начал домашнюю серию с поражения от петербургского ХК «СКА-Нева». Матч состоялся вчера вечером на льду УДС «Молот» и завершился со счетом 4:5.

Для того, чтобы перевести игру в овертайм, хозяевам не хватило одной шайбы. В первом периоде на три шайбы гостей «молотобойцы» ответили голом Давида Мнацяна. Во втором периоде гости в ответ на шайбу Дмитрия Воробьева забросили еще две шайбы – 2:5.

В третьем периоде пермяки усилиями Давида Мнацяна и Руслана Шайхулова разрыв в счете сократили, но этого оказалось недостаточно. В итоге – 4:5, досадное поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата ВХЛ.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут в четверг, 23 декабря. Соперник – еще один клуб из Санкт-Петербурга – «Динамо» (0+).

Сейчас «Молот» расположился на шестом месте турнирной таблицы с 49 очками в активе.