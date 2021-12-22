Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 декабря 2021 3:33

«Молот» дома проиграл питерскому «СКА-Нева»

Пермякам не хватило одной шайбы, чтобы отправиться на овертайм
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» начал домашнюю серию с поражения от петербургского ХК «СКА-Нева». Матч состоялся вчера вечером на льду УДС «Молот» и завершился со счетом 4:5.

Для того, чтобы перевести игру в овертайм, хозяевам не хватило одной шайбы. В первом периоде на три шайбы гостей «молотобойцы» ответили голом Давида Мнацяна. Во втором периоде гости в ответ на шайбу Дмитрия Воробьева забросили еще две шайбы – 2:5.

В третьем периоде пермяки усилиями Давида Мнацяна и Руслана Шайхулова разрыв в счете сократили, но этого оказалось недостаточно. В итоге – 4:5, досадное поражение от одного из лидеров регулярного чемпионата ВХЛ.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут в четверг, 23 декабря. Соперник – еще один клуб из Санкт-Петербурга – «Динамо» (0+).

Сейчас «Молот» расположился на шестом месте турнирной таблицы с 49 очками в активе.