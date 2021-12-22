В Перми пропал мужчина со шрамом и татуировкой

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили о розыске Александра Полетаева. 53-летний пермяк пропал месяц назад. Он ушел из дома в Свердловском районе города 21 ноября, и с тех пор местонахождение его неизвестно.

Приметы Александра Полетаева: рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, с сединой, на макушке лысина. Из особых примет шрам над левым глазом, татуировка на кисти.

Был одет в темно-синюю куртку, черную шапку, синие джинсы, черные ботинки.