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Общество22 декабря 2021 3:16

В Перми скончался профессор политеха Анатолий Молодчик

Директор и основатель Института повышения квалификации – РМЦПК был тяжело болен
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Анатолий Викторович Молодчик

Анатолий Викторович Молодчик

«Ученый и Человек с Большой Буквы», «замечательный человек, профессионал, настоящий руководитель» - так отзываются друзья и коллеги о профессоре ПНИПУ Анатолии Викторовиче Молодчике. Заведующий кафедры менеджмента и маркетинга политеха, директор и основатель Института повышения квалификации – РМЦПК скончался 21 декабря после тяжелой и продолжительной болезни.

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, прощание с профессором Молодчиком состоится в четверг, 23 декабря, в 13 часов, в церковно-причтовом доме Храма Георгия Победоносца по адресу 25 Октября, 105. Отпевание пройдет в 14.00.