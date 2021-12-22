В Перми скончался профессор политеха Анатолий Молодчик

Анатолий Викторович Молодчик

«Ученый и Человек с Большой Буквы», «замечательный человек, профессионал, настоящий руководитель» - так отзываются друзья и коллеги о профессоре ПНИПУ Анатолии Викторовиче Молодчике. Заведующий кафедры менеджмента и маркетинга политеха, директор и основатель Института повышения квалификации – РМЦПК скончался 21 декабря после тяжелой и продолжительной болезни.

Как сообщили в пресс-службе ПНИПУ, прощание с профессором Молодчиком состоится в четверг, 23 декабря, в 13 часов, в церковно-причтовом доме Храма Георгия Победоносца по адресу 25 Октября, 105. Отпевание пройдет в 14.00.