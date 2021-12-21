Волго-Вятский банк Сбербанка с начала года выдал почти 500 тысяч кредиток

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Волго-Вятский банк Сбербанка с начала 2021 года выдал почти 500 тыс. кредитных карт. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Отмечается, что это в 3,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пермский край вошел в лидеры по числу выданных кредитных карт вместе с Удмутрией и Чувашией.

А общее количество действующих кредитных карт на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка приближается к 2 млн.

Петр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

- Сегодня кредитные карты – это отличная возможность решать свои финансовые вопросы, особенно накануне новогодних праздников, когда значительно увеличиваются расходы. Для наших клиентов настоящим универсальным помощником стала кредитная СберКарта, которая объединяет в себе сразу четыре преимущества: беспроцентный период до 120 дней, фиксированная ставка для тех, кто не успел погасить долг в грейс-период, сниженная ставка в категории «Здоровье» и СберМегаМаркете, а также бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях. Нам важно не просто продавать банковские продукты, нам важно улучшать качество жизни наших клиентов.