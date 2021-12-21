Четыре человека попали в больницу после жесткого ДТП на трассе М-7 «Волга»

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

Во вторник, 21 декабря на трассе М-7 «Волга» под Краснокамском произошло жесткое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

В 16:30 на 417 километре трассы 66-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль марки Chery, которым управлял 24-летний молодой человек.

- В результате аварии водителя и троих пассажиров Chery с различными травмами увезли в больницу. По факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в МВД.

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