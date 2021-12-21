Новых заболевших коронавирусом выявили в 38 муниципалитетах Прикамья

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В Пермском крае новые заражения коронавирусом выявили в 38 муниципалитетах. Напомним, на 21 декабря в регионе выявили еще 615 заболевших.

180 заражений в Перми. 83 – в Краснокамске. 37 человек заразились в Верещагино.

В Добрянке ковид выявили у 36 жителей. По 28 заражений выявлено в Пермском муниципальном районе, Чайковском и Частинском муниципальных округах.

По 22 прикамца заболели в Сивинском муниципальном округе и Чусовском городском округе. В Березниках и Кунгуре выявили по 13 зараженных.

В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 12 людей, в Березовском муниципальном округе – у 11. В Ильинском и Соликамском городских округах – по 10 новых случаев инфицирования.