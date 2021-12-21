Жительницу Добрянки осудили за угрозы убийством

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Интересной историей поделились в краевом следственном комитете. Неоднократно судимую женщину из Добрянки осудили за то, что она словесно угрожала следователю расправой.

Так, весной 2021 года она была недовольна тем, что ее сына привлекли к уголовной ответственности. И во время проведения следственных действий она не раз угрожала следователю физической расправой.

А однажды виновная изрядно выпила, вооружилась кухонным ножом, который спрятала в рукав одежды и прибыла в зал судебных заседаний. Там рассматривалось ходатайство следователя о продлении в отношении ее сына меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Осужденная перед судебным заседанием сообщила государственному обвинителю о своем намерении убить следователя, который запретил ей участвовать в судебном заседании, и показала нож.

Суд назначил виновной наказание в виде года ограничения свободы.