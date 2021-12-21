Стало известно, где 10 дней пропадала 22-летняя пермячка

Фото: Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой

Вчера закончились поиски 22-летней Анны К. К счастью, девушку нашли живой. Девять суток ее искали волонтеры, полицейские и близкие. В ночь на 11 декабря Анна вышла из дома в Мотовилихинском районе и поехала к своей подруге в Кировский район. Но до нее она так и не добралась и перестала выходить на связь. Волонтеры просили откликнуться таксистов и владельцев машин, кто проезжал той ночью в районе ТСЦ «Агат», чтобы просмотреть записи с их видеорегистратора. И вот вечером 20 декабря поисковики сообщили радостную весть - Анна нашлась.

Как оказалось, девушку нашли полицейские. Она была в квартире у знакомых в Нытвенском районе Пермского края и, как рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией, насильно ее никто не удерживал, она просто решила погулять. К слову, ранее Анна уже пропадала.

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