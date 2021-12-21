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Общество21 декабря 2021 12:35

В Дзержинском районе открывается новогодняя ярмарка

Торговый комплекс проработает пять дней
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

Новогодние ярмарки продолжают «шагать» по краевой столице. С 22 декабря в Дзержинском районе нашего города откроется предновогодняя ярмарка. Она появится вблизи гипермаркета «Лента» по адресу проспект Парковый, 66.

Как рассказали в горадминистрации, торговый комплекс будет работать пять дней – по 26 декабря. Время работы ярмарки: с 12:00 - до 20:00.

На ярмарке можно купить елочные игрушки, сувениры, а также фермерскую продукцию к новогоднему столу.

На ярмарке предусмотрена и развлекательная программа: конкурсы, дегустации местной продукции, музыкальное сопровождение.

О том, когда еще в нашем городе пройдут предновогодние и рождественские ярмарки, читайте здесь.