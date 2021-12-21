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Общество21 декабря 2021 12:23

В Перми сносят торговые павильоны у «Театра-Театра»

Ранее землю под ними изъяли для муниципальных нужд
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми у «Театра-Театра» (улица Ленина, 84а) начался снос торговых павильонов. Об этом рассказали в пермской мэрии.

Объекты полностью демонтируют до конца года. Ранее этот участок изъяли для муниципальных нужд. Владельцам выплачены компенсации.

Освободившуюся землю планируют сделать частью благоустроенного городского пространства. Она может быть использованы для реорганизации улично-дорожной сети, размещения элементов благоустройства.

Напомним, ранее в Перми начался снос киосков и торговых павильонов авторынка «Островок».