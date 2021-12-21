Жителя Прикамья осудят за ДТП в котором пострадали его жена и дети

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Прикамье за ДТП осудят 36-летнего мужчину. Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина сел за руль пьяным и причинил ущерб своей семье.

Авария произошла в мае. Мужчина вез свою жену, а также дочерей 11 и 17 лет. Он ехал со стороны поселка Курган к поселку Керчевский.

На восьмом километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет. Автомобиль перевернулся.

После происшествия обвиняемый был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Результаты показали, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 0,64 мг/л абсолютного этилового спирта.