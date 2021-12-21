Создание муниципального дорожного подрядчика в Перми оценили в 1,9 млрд рублей

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В Перми снова рассматривают вопрос о создании муниципального дорожного подрядчика. Как сообщает издание Business Class, затраты на открытие компании оцениваются в 1,9 млрд рублей.

А на обеспечение деятельности подрядчика будет требоваться ежегодно еще по 500 млн руб. Об этом на заседании Пермской Думы рассказал заместитель главы Перми Дмитрий Галиханов.

Напомним, в феврале 2021 года власти Перми предложили создать муниципального подрядчика для работы в центре города. Предполагалось, что это изменит к лучшему ситуацию с состоянием улиц. При этом частные подрядчики продолжили бы работать в других районах.