В мусорном контейнере в Перми обнаружили 400 люминесцентных ламп

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Как известно, перегоревшие люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в обычные мусорные баки, а нужно отправлять на переработку. Дело в том, что люминофор содержит вредные пары ртути, и даже одна разбитая лампочка может представлять опасность для здоровья.

На тревожный телефон в Перми позвонили и сообщили, что в мусорном контейнере возле дома на улице Фоминской, 13 местные жители обнаружили сотни таких ламп.

Сообщение подтвердилось. Спасатели насчитали в мусорном баке около 400 отработанных и разбитых люминесцентных ламп. Опасное место огородили сигнальными лентами. Сейчас в администрации Дзержинского района обсуждают, что делать с опасным мусором и как искать того, кто его выбросил.