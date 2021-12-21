В двенадцати кафе Прикамья выявили нарушения антиковидных мер

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В Прикамье за месяц выявили нарушения антиковидных мер в 12 кафе. Об этом рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Массовые рейды в регионе проводились с 12 ноября по 16 декабря 2021 года. Всего специалисты ведомства проверили 41 заведение общепита.

Как отметили в Роспотребнадзоре, среди основных нарушений – работа персонала без масок и перчаток, отсутствие устройства для обеззараживания воздуха. А также отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции и ежедневной влажной уборки, дезинфекции и проветривания помещения.