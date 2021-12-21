В Перми ищут 30-летнего мужчину со шрамом на правой щеке

Касиров Юрий Дмитриевич ушел из дома 16 декабря и не вернулся. Фото: поисковый отряд памяти Ирины Бухановой.

- Помогите разыскать 30-летнего Юрия Дмитриевича Касирова, который ушел из дома в Индустриальном районе Перми 16 декабря, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, - написали новый пост на странице своей группы ВКонтакте волонтеры пермского поискового отряда памяти Ирины Бухановой.

Всех, кому что-либо известно о судьбе изображенного на фото человека, просят звонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

Касиров Юрий Дмитриевич

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 168 см., телосложение спортивное, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: родимое пятно над правой бровью и шрам на правой щеке.

Был одет: шапка черная, пуховик темно-синий, штаны черные, кроссовки синие.