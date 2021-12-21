Неравнодушные пермские полицейские помогли девушке за рулем иномарки

Инспекторы дорожно-патрульной службы Игорь Столбов и Андрей Новиков помогли автоледи, попавшей в сложную дорожную ситуацию. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Огромное спасибо за помощь, без вас я бы не справилась, - поблагодарила полицейских девушка-водитель автомобиля Citroën, попавшая в непростую ситуацию возле деревни Байболовка Пермского района.

Вечером в выходной пермячка возвращалась домой из Кунгура и пробила переднее правое колесо у машины. К тому же, ее транспортное средство не заводилось из-за разряженного аккумулятора, а на улице к тому времени похолодало до -15 градусов.

- Иномарку с включенной аварийной сигнализацией заметили дежурившие на трассе Пермь-Екатеринбург инспекторы дорожно-патрульной службы старшие лейтенанты полиции Игорь Столбов и Андрей Новиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Полицейские выяснили у автоледи причину поломки и поняли, что своими силами устранить неисправность она не сможет.

Госавтоинспекторы пригласили автоледи погреться в патрульный автомобиль, а сами поменяли колесо и с помощью пусковых проводов завели двигатель иномарки. Убедившись, что других проблем нет, и водитель может двигаться дальше, полицейские продолжили несение службы.