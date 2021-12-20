Сотрудницам Пермского кардиодиспансера помогли пройти маммографию в рамках акции «Онкопатруль»

Фото: краевой Минздрав.

Мероприятия регионального проекта «Онкопатруль», инициированного губернатором Прикамья Дмитрием Махониным, направлены на раннюю диагностику новообразований в соответствии с региональным и федеральным проектами «Борьба с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках этого проекта, в том числе, проводится обследование медицинского персонала лечебных учреждений Прикамья.

На днях медики краевого онкодиспансера организовали выездное обследование сотрудниц ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер». В ходе «Онкопатруля» они осмотрели 133 сотрудницы диспансера и провели им маммографическую диагностику.

- Это очень важно, ведь в условиях пандемии все усилия нашего персонала направлены на лечение пациентов, и у сотрудников не хватает времени на заботу о своем здоровье, - объяснил главный врач кардиодиспансера Кирилл Прохоров. - Профилактика для медиков не менее важна, чем для других работающих граждан. Маммографию для наших врачей, медсестер, а также для женщин других профессий организовали рядом с одним из зданий кардиодиспансера на улице Сибирской. В дальнейшем сотрудники диспансера пройдут и другое обследование в рамках акции «Онкопатруль». В краевом Минздраве подчеркивают, что такая форма работы, как выездные обследования, повышает доступность медицинской помощи работающему населению и способствует раннему выявлению онкологических заболеваний.