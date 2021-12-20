В Прикамье бесплатно обследуют людей «серебряного возраста»

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края.

В Пермском крае реализуется проект «Старшее поколение», который является частью национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В краевом Минздраве подчеркивают: цель этого проекта – обследовать людей в возрасте и сделать так, чтобы они жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями.

Для этого созданы мобильные бригады «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» - чтобы пожилым людям не нужно было далеко ехать на обследование.

В конце декабря специалисты центра выехали в общественный центр ТОС «Рабочий поселок». Там они проводили скрининговую диагностику жителей Мотовилихинского района. Оценивали состояние их здоровья, проводили обследование с целью выявить риски развития хронических заболеваний. - Мы проводим комплексное обследование, - рассказали медики. – Измеряем рост и вес, внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина в крови, проводим пульсоксиометрию, у курящих – замеряем уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, определяем состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Затем терапевт беседует с посетителем и дает краткую консультацию по выявленным у него факторам риска.

Пермяки говорят, что такое выездное медицинское обслуживание для них очень удобно.

- Я уже не первый раз прихожу сюда, в нашем возрасте очень важно следить за своим здоровьем, а здесь проводится тщательное обследование, - объясняет жительница Мотовилихинского района Людмила Карелина. - И добираться мне недалеко. В начале декабря мобильная бригада «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края» проводила такой же прием для жителей «серебряного возраста» микрорайона Ива в общественном центре «Ива спортивная» - Очень удобно, что можно пройти медицинское обследование недалеко от дома, - отметила председатель первичной организации Совета ветеранов Мотовилихинского района Надежда Чернова. - Сейчас в регионе сложная эпидемиологическая обстановка, поэтому мы распределили участников скрининга «по времени», чтобы избежать их скопления.