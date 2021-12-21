ВТБ увеличил розничное кредитование в Прикамье на 39%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Объем розничных займов клиентов банка в Прикамье увеличился до 72,4 млрд рублей (+15%), а суммарный кредитный портфель по физическим и юридическим лицам — до 114,6 млрд рублей (+7%).

Наибольшим спросом в регионе пользуются потребительские займы. Их объем выдач составил 20,4 млрд рублей, что на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Также за январь-ноябрь более 7 тыс. пермских семей улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив ипотечные займы на общую сумму 16 млрд рублей (+16% год к году). Кроме того, пермяки получили в банке автокредиты на 1,7 млрд рублей.

Растет и объем средств, размещенных в ВТБ жителями и предприятиями Прикамья. За три квартала портфель привлеченных средств банка в регионе увеличился на 12%, до 112,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на средства частных клиентов – 82,9 млрд (+11% с начала года). В том числе 48,7 млрд пермяки хранят на вкладах, накопительных счетах и в других сберегательных продуктах, объем таких вложений с начала года увеличился на 9%. Продолжает динамично расти интерес к инвестиционным инструментам, в которых жители края разместили 34,2 млрд (+13%).

Компании Пермского края на 1 октября размещают на счетах и депозитах в ВТБ свыше 29,5 млрд рублей, с начала года портфель вырос на 17%.

Владимир Стрельников, управляющий ВТБ в Пермском крае, прокомментировал: «В 2021 году спрос на розничные кредиты всех видов в нашем регионе достиг максимума за последние годы. Это обусловило рекордные продажи и рост кредитного портфеля ВТБ в Прикамье. Наибольшую динамику с начала года мы видим в сегменте жилищного кредитования – ипотечный портфель вырос на 16%, до 36 млрд рублей».

Топ-менеджер добавил, что одновременно с доступностью займов приоритетом для банка является поддержка клиентов: «Для нас важно, чтобы кредитная нагрузка наших пермских заемщиков была на комфортном уровне, поэтому мы сохраняем выгодные ставки по госпрограммам, развиваем предложения для семей с детьми. Кроме того, предлагаем льготы для пенсионеров и других социальных категорий, упрощаем и ускоряем получение государственных выплат с помощью цифровых сервисов».

По словам Владимира Стрельникова, цифровизация является для банка приоритетом и в обслуживании бизнеса: «Для нас важно, чтобы предприниматели могли получить все самые востребованные услуги в онлайн-режиме, сэкономив время для своего дела. Осенью ВТБ запустил новый интернет- и мобильный банк, где представлены более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития и оптимизации бизнес-процессов».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)