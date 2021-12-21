Новый каток на набережной Камы в Перми откроют 25 декабря

Возле катка установили новогоднюю елку. Фото: мэрия.

В Перми уже заливают большой каток на набережной Камы – его площадь будет более тысячи квадратных метров.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём аккаунте «ВКонтакте» сообщил горожанам, что возле катка оборудуют тёплый павильон. В нем будут раздевалка, пункт проката каньков, а также кафе, где можно будет подкрепиться горячими напитками.

Каток огородят ледовыми скульптурами. Открыть его пообещали 25 декабря. Вход на него будет бесплатным. Работать он будет каждый день с 10.00 до 22.00.

С сегодняшнего дня, с 21 декабря, в Перми можно будет по вечерам бесплатно покататься на 8 муниципальных катках по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.