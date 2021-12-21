В Перми за плохую уборку снега выписали штрафов на 2 миллиона рублей

Фото: администрация Перми.

В начале зимы глава Перми Алексей Дёмкин предупредил районные власти: если те не будут наказывать подрядчиков за плохую уборку снега, то накажут их самих.

- Оплата за некачественную работу по итогам месяца должна быть снижена, в противном случае снижать зарплату буду уже руководителям районных администраций за недостаточный контроль, – написал он на своей странице в Instagram.

В горадминистрации подвели итоги декабрьских рейдов по улицам Перми. Всего за некачественную уборку снега подрядчиков оштрафовали на 2 миллиона рублей.

Больше всего штрафов выписали в Кировском районе – на 495 тысяч рублей.

Далее места распределились так: в Ленинском районе подрядчик оштрафован на 377 тысяч рублей, в Мотовилихинском – на 343 тысячи рублей, в Свердловском - на 290 тысяч рублей, в Дзержинском - на 265 тысяч рублей.

По данным горадминистрации, лучше всего убирали снег в Орджоникидзевском и Индустриальном районах – штрафы там составили 89 и 39 тысяч рублей.

- В основном подрядчиков наказывали за плохое содержание дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта, - сообщили в мэрии.