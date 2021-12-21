На этой неделе в Прикамье ударят такие морозы, которых еще не было этой зимой

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Если вы еще не достали из гардероба полный комплект зимней одежды, настала пора это сделать. Метеорологи предупреждают, что во второй половине недели ожидается серьезное арктическое вторжение.

А до тех пор дни будут снежными, ветреными, но не слишком студеными.

Во вторник днем в Перми ожидается от -3 до -4 градусов, к вечеру пойдет снег.

Как предупреждают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах будут наблюдаться изморозь и гололедица на дорогах.

В среду дневная температура может опуститься в Перми уже до -11 градусов или даже ниже, а к вечеру еще больше похолодает. Как предполагают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, на северо-западе края столбик термометра может опуститься до – 25 градусов.

- Четверг 23 декабря ожидается самым холодным днем недели, - предупреждают синоптики университета. - Вся территория края окажется в арктическом воздухе, на северо-западе похолодает до -28…-30 градусов, а на остальной территории до -22…-27 градусов. В пятницу также сохранится морозная погода: днем - от – 18 до -23 градусов.

В субботу воздух начнет постепенно прогреваться, и в воскресенье уже может снова потеплеть до -5 градусов.