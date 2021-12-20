В Пермском крае окончены поиски 22-летней девушки

Фото: Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой

В Пермском крае окончены поиски 22-летней Анны К. Как сообщают волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой, девушку нашли живой.

Напомним, 22-летняя Анна К. перестала выходить на связь 10 декабря. В этот день девушка уехала к подруге в Мотовилихинский район города и исчезла. Поисками Анны занимались полицейские, волонтеры и ее близкие. Волонтеры просили откликнуться таксистов и владельцев машин, кто проезжал той ночью в районе ТСЦ «Агат», чтобы просмотреть записи с их видеорегистратора. И вот вечером 20 декабря волонтеры сообщили радостную весть - Анна нашлась. Где все это время пропадала девушка, не сообщается

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