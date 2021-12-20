Двое жителей Пермского края жестоко убили мужчину, подумав, что у него есть большие деньги и наркотики

Сыщики допросили более 20 свидетелей, было проведено более 10 судебных экспертиз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 октября 2020 года 31-летний житель села Частые решил организовать разбойное нападение и убийство местного жителя. Он полагал, что у его жертвы дома есть большая сумма денег и наркотики. На дело он позвал своего 41-летнего знакомого. Злодеи разработали план нападения, взяли с собой массивное бревно, нож и направились к дому своей жертвы.

По задумке, один из них должен был постучать в окно, чтобы потерпевший вышел на улицу, а второй, когда тот выйдет, - расправиться с ним. Так и сделали.

- Мужчине нанесли множественные удары бревном и ножом по голове, телу и конечностям. Устранив сопротивление потерпевшего, злоумышленник обыскал его квартиру, и похитил спортивную сумку, где по мнению соучастников, должны были находиться деньги и наркотические средства, которых там не оказалось, после чего они с места преступления скрылись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался в больнице. Расследованием этого преступления занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Сыщики допросили более 20 свидетелей, было проведено более 10 судебных экспертиз. Кроме того, во время следствия у 31-летнего организатора преступления нашли части растений, содержащих наркотические средства.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в совершении преступлений по статьям: 162 УК РФ "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с разбоем", 229 УК РФ "Покушение на хищение наркотических средств с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", 162 УК РФ "Организация и пособничество в совершении разбоя, совершенного с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", 105 УК РФ "Организация и пособничество в совершении убийства, сопряженного с разбоем", 229 УК РФ "Организация и пособничество в совершении покушения на хищение наркотических средств с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", 228 УК РФ "Незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.