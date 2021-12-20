В Пермском крае умерла заслуженный врач-травматолог Галина Сидорова

Галина Сидорова. Фото: Краевая больница имени Вагнера/ВКонтакте

В воскресенье, 19 декабря, в Березниках скончалась заслуженный врач-травматолог-ортопед Галина Сидорова. Об этом сообщается в официальной группе Краевой больницы имени академика Вагнера ВКонтакте.

Галина Сидорова родилась в Березниках в 1951 году. Работала в фельдшером Юсьвинской районной больницы, а через несколько лет поступила в Пермский государственный медицинский институт, окончив который, устроилась врачом-хирургом в Березниковскую областную больницу №2. С 1985 по 1987 годы Галина Сидорова работала в медсанчасти Управления строительства Березникихимстрой. С марта 1987 года занимала должность заведующей травмпунктом Березниковской городской больницы №1, а с декабря 1993 года продолжила трудовую деятельность в должности врача-травматолога-ортопеда в травматологическом отделении.

- Галина Сидорова внесла значительный вклад в развитие здравоохранения города, отдав более 45 лет жизни оказанию медицинской помощи пациентам. Забота о людях, улучшении их здоровья-были главными принципами ее жизни и профессиональной деятельности. Ее жизненный оптимизм, доброжелательность, простота в общении создавали вокруг неё особую атмосферу. Светлая память о Галине Михайловне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал, - сказали ее коллеги.

Прощание с Галиной Сидоровой пройдет 22 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14 декабря в Перми скоропостижно скончался акушер-гинеколог пермской ГКБ №4 Владимир

Кузнецов. Печальную весть сообщили в краевом Минздраве (Подробнее..)