Список пунктов вакцинации в Перми, которые будут работать с 20 по 26 декабря

Фото: permkrai.ru

В Министерстве здравоохранения Пермского края опубликовали список пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)

- 20-24 декабря с 14.00 до 20.00;

- 25-26 декабря с 12.00 до 18.00.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж)

- 21-26 декабря с 11.00 до 17.00;

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж)

- 20-24 декабря с 11.00 до 17.00;

- 25-26 декабря с 10.00 до 18.00.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта)

- 21 и 23 декабря с 10.00 до 12.00.

Во всех мобильных пунктах есть вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт» и вакцина от гриппа, а в ТРК «СПЕШИLOVE» есть вакцина от пневмококковой инфекции. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения. Это значит, что в новогодние каникулы без QR-кода ли сертификата о вакцинации не пустят в кинотеатры и магазины, заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров и ряд других мест. Также продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте в нашем материале.