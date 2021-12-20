До конца года пермские нефтяники запустят в работу три новых месторождения

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Предприятие «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» до конца декабря введет в эксплуатацию три нефтяных месторождения: Астанинское, Талмазовское и Шистеровское. Они расположены на территории Куединского округа в Пермском крае.

В настоящее время на Талмазовском месторождении уже запущена одна скважина с дебитом нефти 12 тонн в сутки. На Астанинском и Шистеровском месторождениях скважины начнут работать до конца года. М

есторождения расположены недалеко друг от друга и имеют схожее геологическое строение. Совокупные запасы месторождений – около 350 тысяч тонн нефти, добыча – около 15 тысяч тонн нефти в год.

Шистеровское месторождение названо в честь первооткрывателя нефти на юге Прикамья, почетного гражданина Чернушки Юрия Шистерова, Астанинское – в честь бурового мастера Геннадия Астанина, а Талмазовское – по расположению вблизи села Большой Талмаз. Месторождения были открыты в начале 2000-х годов.

Кроме того, весной этого года в эксплуатацию было запущено Усть-Долгинское месторождение, расположенное на территории Соликамского городского округа. В течение трех лет здесь будут проведены гидродинамические и промысловые исследования, которые позволят уточнить потенциальные добычные возможности месторождения. После этого будет подготовлен новый проектный документ для перехода месторождения на стадию промышленной разработки.

- Год 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ» мы отмечаем запуском четырех новых месторождений, - рассказал главный инженер предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Руслан Пивовар. - Мы идем по пути цифровизации и все новые скважины оснащаем счетчиками учета жидкости и датчиками давления, которые автоматически передают данные в систему оперативного диспетчерского управления. Эти механизмы позволяют контролировать и управлять добычей в режиме онлайн,