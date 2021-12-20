Пермские тепловые сети помогли обеспечить качество горячей воды в жилом доме в микрорайоне Островский

Фото: ПАО «Т Плюс»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» подключили жилой многоквартирный дом по ул. Революции, 5/1 микрорайона Островский Свердловского района Перми напрямую к центральному тепловому пункту. Для этого компания произвела переврезку сетей отопления в тепловой камере и установила дополнительное насосное оборудование в ЦТП. В результате для жителей обеспечено высокое качество отопления и горячего водоснабжения.

Ранее подача тепла для данного клиента осуществлялась через теплосистему рядом стоящего дома и протяженную бесхозную тепловую сеть, что существенно снижало один из основных показателей – температуру теплоносителя, и вызывало дискомфорт населения. Кроме того, такая схема подключения исключала возможность регулировки подачи теплоэнергии.

По итогам первых месяцев отопительного сезона 2021-2022 года жители дома по ул. Революции, 5/1 надежно снабжаются теплом и горячей водой. Кроме того, клиенты получили возможность вести учет потребленного теплоресурса и проводить мероприятия по повышению энергоэффективности.

«Главный результат нашей работы – комфорт клиентов. В данном случае энергокомпания пошла навстречу интересам жителей, и помогла решить многолетнюю проблему с качеством, прежде всего, горячей воды. Теперь горожане имеют возможность пользоваться по-настоящему качественной коммунальной услугой, получив надежный канал теплоподачи благодаря реализованному техническому решению», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В настоящее время в Перми «Т Плюс» обеспечивает подачу тепла и горячей воды более чем для 5 тыс. жилых домов, 239 детских садов, 157 школ, 219 больниц и поликлиник.