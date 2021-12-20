В «Амкаре» назвали самого надежного защитника по итогам первой части сезона

Илья Шабанов. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В ФК «Амкар-Пермь» назвали лидера команды по выигранным единоборствам. Им стал защитник Илья Шабанов.

Так, на счету российского центрального защитника – 82% процента выигранных единоборств. Это самый высокий показатель в «Амкаре».

Напомним, ранее самым незаменимым игроком «Амкара» стал защитник Константин Морозов. О том, сколько минут на поле провел наш фланговый защитник, читайте здесь.

Кстати, именно Илья Шабанов забил изящный гол со штрафного в стиле легендарного футболиста Криштиану Роналду. Этот гол стал победным в последнем матче «Амкара» в 2021 году. 14 ноября красно-черные встречались с пермской «Звездой».