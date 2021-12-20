Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт20 декабря 2021 12:37

В «Амкаре» назвали самого надежного защитника по итогам первой части сезона

Им стал 24-летний Илья Шабанов
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Илья Шабанов. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Илья Шабанов. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

В ФК «Амкар-Пермь» назвали лидера команды по выигранным единоборствам. Им стал защитник Илья Шабанов.

Так, на счету российского центрального защитника – 82% процента выигранных единоборств. Это самый высокий показатель в «Амкаре».

Напомним, ранее самым незаменимым игроком «Амкара» стал защитник Константин Морозов. О том, сколько минут на поле провел наш фланговый защитник, читайте здесь.

Кстати, именно Илья Шабанов забил изящный гол со штрафного в стиле легендарного футболиста Криштиану Роналду. Этот гол стал победным в последнем матче «Амкара» в 2021 году. 14 ноября красно-черные встречались с пермской «Звездой».