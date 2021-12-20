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Происшествия20 декабря 2021 12:23

В Перми 11-летний мальчик попал в больницу после катания на тюбинге

Он ударился головой и спиной
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми после катания на тюбинге в 11-летний мальчик попал в больницу. Об этом сообщил источник «КП-Пермь».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря в районе улицы Сумской, 196. Ребенок катался на сноутюбинге, но во время движения упал с него и ударился головой и спиной.

Пострадавшего доставили в больницу. По информации краевого Минздрава, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, двумя неделями ранее в Перми при катании на тюбинге пострадала 6-летняя девочка. Берегите своих детей.