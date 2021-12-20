Директора «Порт-Пермь» осудили за неуплату налогов

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В Перми осудили директора ООО «Порт-Пермь». Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, он признан виновным в «сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере».

Так, руководитель организации мог уплатить налоги, но ничего для этого не сделал. В итоге и образовалась такая сумма.

Также известно, что директор осуществлял расчеты с контрагентами через счета коммерческой организации и проводил их без использования расчетного счета ООО «Порт Пермь». В итоге суд наказал директора предприятия водного транспорта штрафом в размере 1 млн руб.

Сейчас задолженность перед налоговым органом погашена в полном объеме.