Прикамским детям, приезжающим на лечение в дневной стационар, бесплатно предоставят временное жилье

.

С 2022 года детям из Прикамья, лечащимся в дневном стационаре КДКБ, будет предоставляться временное жилье. Губернатор Дмитрий Махонин поручил выполнить просьбу родителей детей, которые приезжают на лечение в дневной стационар Краевой детской клинической больницы.

Как рассказал главврач КДКБ Дмитрий Антонов, в онкогематологическом центре функционирует дневной стационар, рассчитанный на лечение или обследование 31 пациента.

- Это дети с подозрением на злокачественную опухоль, с острыми лейкозами, лимфопролиферативными заболеваниями, которые не нуждаются в круглосуточном врачебном наблюдении, – отметил Дмитрий Антонов. – Как правило, пребывание в дневном стационаре рассчитано на 12 дней. На это время иногородние родители вынуждены арендовать жилье для себя и ребенка, а это не каждой семье по карману.

В итоге было решено арендовать за счет бюджетных средств временное жилье в гостиницах, находящихся неподалеку от Краевой детской больницы.

- Оказание каждому жителю региона качественной медицинской помощи – одна из наших главных задач. Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях, – заключил Дмитрий Махонин.