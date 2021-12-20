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Общество20 декабря 2021 11:08

В МЧС предупредили о сильном снеге в Прикамье

Непогода ожидается завтра
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Иван ВИСЛОВ

В Прикамье ожидается сильный снегопад. Прогнозом для жителей и гостей региона поделились в краевом МЧС.

По данным ЦГМС, в грядущий вторник в Пермском крае будет облачно. Ночью в регионе пройдет снег, местами сильный. Днем небольшой, а в отдельных районах - умеренный.

Температура воздуха ночью –9…–4°, днем по югу –6…–1 градус. По северу –12…–7 градусов. Ветер южный, юго-восточный ночью 6-11 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют одеваться по погоде и быть осторожнее на дорогах.