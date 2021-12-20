Международный аэропорт «Пермь» приобрел оборудование для медучреждений края

Фото: краевой Минздрав.

Аэропорт «Пермь» этой осенью приступил к реализации проекта «Ментальное здоровье»: приобрел и передал на благотворительной основе краевому Минздраву специальное оборудование, которое поможет выявить аутизм у детей и проводить профилактику этого недуга. Общий объем финансирования составил 3 миллиона рублей.

И теперь в пермских медучреждениях появились четыре комплекта «ADOS-2», а также комплекс «Дом совы» для кинезиозала.

В частности, комплексы «ADOS-2» установили в Детской клинической больнице имени Пичугина в Перми, в Кунгурской больнице, в Чайковской детской городской больнице и в Городской детской больнице Соликамска.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края, такой комплекс представляет собой тест - за поведением ребенка наблюдают, предлагая различные игры и задания. Это общепринятый в мире метод диагностики болезней аутистического спектра.

Кинезиозал «Дом совы» оборудовали в зале лечебной физкультуры Городской детской клинической поликлиники № 6. Его будут использовать, в том числе, для занятий по медицинской реабилитации с детьми с аутистическими расстройствами.

- Комплекс «Дом совы» уникален для Пермского края, - объяснила главный врач ГБУЗ ПК «ГДКП № 6» Елена Сухорукова. – Такое оборудование помогает развивать у детей навыки общения с окружающим миром. Комплекс позволяет проводить групповые занятия, дети учатся взаимодействовать друг с другом, улучшаются их ловкость, активность и когнитивные функции.

Как рассказала начальник управления по организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Долгомирова, в Прикамье планируется развивать специализированную помощи несовершеннолетним с ментальными расстройствами.

Педиатры нашего региона приняли участие в III Всероссийской научно-практической конференции «Ментальное здоровье – интеграция подходов» в Нижнем Новгороде.

– Доклады касались комплексной помощи лицам с ментальными расстройствами, психологическому сопровождению пациентов и их родственников, здоровью детей дошкольного и школьного возраста, - отметила Наталья Долгомирова. – Участники конференции обсуждали проблемы влияния на детей с ограниченными возможностями здоровья компьютерных технологий, депрессивные расстройства у детей и подростков. Обмен опытом с коллегами был очень важен.

НАША СПРАВКА

Проект «Ментальное здоровье» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он нацелен на комплексную помощь людям с расстройством аутистического спектра – на их социализацию и формирование в обществе более толерантного отношения к ним.