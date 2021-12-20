В Пермском крае нашли мертвой пропавшую женщину

- Фото: Олег ЗОЛОТО

Волонтеры поискового отряда Регион59 сообщили, что пропавшую в Пермском крае 82-летнюю Зоя О. нашли мертвой.

Напомним, Зоя О. пропала 19 декабря. В этот день она вышла с автовокзала в Кудымкаре и ушла в неизвестном направлении. С тех пор женщину искали волонтеры и полицейские. Также сообщалось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. К несчастью, поиски закончились трагедией. Что стало причиной смерти женщины, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Месяц назад мама спасла от самоубийства». Подробности исчезновения 21-летней девушки

Пермячка Анна Стерлягова ушла из дома 28 ноября и исчезла (Подробнее...)