Пермяк достал застрявшую в туалете птицу при помощи спасателей

Фото: Яндекс.Дзен
Пермяк смог вызволить застрявшую в вентиляционном отверстии его туалета птицу только с помощью спасателей. Как рассказали источник «КП-Пермь», случай произошел в доме по улице Лодыгина, 26.
Как рассказал мужчина, достать самостоятельно несчастную птичку он не смог. И ему ничего не оставалось как вызвать спасателей.
Приехавшая бригада спасателей вызволила застрявшего голубя. Для этого пришлось частично разобрать вентиляцию.
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