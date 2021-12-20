Пермяк достал застрявшую в туалете птицу при помощи спасателей

Фото: Яндекс.Дзен

Пермяк смог вызволить застрявшую в вентиляционном отверстии его туалета птицу только с помощью спасателей. Как рассказали источник «КП-Пермь», случай произошел в доме по улице Лодыгина, 26.

Как рассказал мужчина, достать самостоятельно несчастную птичку он не смог. И ему ничего не оставалось как вызвать спасателей.

Приехавшая бригада спасателей вызволила застрявшего голубя. Для этого пришлось частично разобрать вентиляцию.

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